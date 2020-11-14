Национальный банк выпускает в обращение памятные монеты “Год Быка” серии “Кітайскі каляндар” (Информационное сообщение)

Source: National Bank of the Republic of Belarus in English

Национальный банк Республики Беларусь с 12 ноября 2020 г. выпускает в обращение серебряную памятную монету “Год Быка” серии “Кітайскі каляндар” номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 999 штук.

Монета имеет форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монеты с насечкой.

Аверс: во внешнем круге вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь и надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – номинал 20 РУБЛЁЎ, справа – год чеканки; слева – проба сплава.

Во внутреннем круге в центре – композиция, состоящая из элементов часового механизма, Cолнца и Луны; в центре часового механизма – вставка из фианита; по кругу – числа, обозначающие годы с 2013 по 2024, по количеству лет одного цикла китайского лунного календаря; золотом выделены отдельные элементы центральной композиции и 2021 (год Быка).

Реверс: в центре – изображение двух быков в окружении стилизованного китайского орнамента; вверху – изображение позолоченного иероглифа, обозначающего быка; внизу – надпись: ГОД БЫКА.

Монета отчеканена в АО “Монетный двор Польши” (Варшава) качеством “пруф-лайк”.

Выпущенная в обращение монета является законным платежным средством Республики Беларусь и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка Республики Беларусь, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе “Банкноты и монеты”.

MIL OSI