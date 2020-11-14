Национальный банк выпускает в обращение памятные монеты “Мытная служба Беларусі. 100 год” (Информационное сообщение)

Source: National Bank of the Republic of Belarus in English

Национальный банк Республики Беларусь с 12 ноября 2020 г. выпускает в обращение памятные монеты “Мытная служба Беларусі. 100 год”:

серебряную – номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 999 штук;

медно-никелевую – номиналом 1 рубль, массой 20,00 г, диаметром 37,00 мм, тиражом 1 999 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; в центре – изображение геральдического знака – эмблемы Государственного таможенного комитета. Вокруг надписи: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – номинал: 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), год чеканки (на серебряной справа – проба сплава).

Реверс: в центре – стилизованное изображение карты Республики Беларусь и транспортных потоков в виде разнонаправленных стрел, слово “таможня” на разных языках. Вокруг надписи: МЫТНАЯ СЛУЖБА. 100 ГОД. НА ВАРЦЕ ЭКАНАМІЧНАЙ БЯСПЕКІ.

Монеты отчеканены на РГП “Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан” качеством: серебряные – “пруф”, медно-никелевые – “пруф-лайк”.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка Республики Беларусь, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе “Банкноты и монеты”.

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