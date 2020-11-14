Прокуратурой Белгородской области приняты меры по защите прав ребенка-инвалида на жизненно необходимое лекарственное обеспечение

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Белгородской области провела проверку соблюдения законодательства при обеспечении 11-летнего ребенка-инвалида из города Губкин жизненно необходимым лекарственным препаратом.

Установлено, что департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области не принято мер по обеспечению ребенка-инвалида необходимым ему лекарственном препаратом.

По результатам проверки прокуратурой области заместителю губернатора области внесено представление с требованием о незамедлительном принятии мер по обеспечению ребенка лекарственным препаратом.

В рамках рассмотрения представления организовано приобретение препарата. В настоящее время лекарство выдано матери девочки.

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