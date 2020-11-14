Соболезнования в связи с кончиной Армена Джигарханяна

Source: President of Russia – Kremlin

В телеграмме главы государства, в частности, говорится:

«С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна – великого актёра, светлого, удивительно одарённого и обаятельного человека.

Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас. Его искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю.

Мы навсегда сохраним добрую память о Мастере, по-настоящему народном артисте Армене Борисовиче Джигарханяне».

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