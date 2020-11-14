Телефонные разговоры с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Source: President of Russia – Kremlin

В ходе очередных телефонных контактов Владимира Путина с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждены практические аспекты реализации договорённостей, зафиксированных в трёхстороннем Заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября. Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная.

В разговоре с Ильхамом Алиевым Владимир Путин, в частности, обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трёхсторонним Заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь. Президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.

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