Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орленок#WorldSkills15.11.2020 19:27

Встреча с космонавтом Валерием Токаревым в лагере «Звездный»

Сегодня, 15 ноября 2020 года, в рамках тематической профориентационной смены «Профильные техноотряды» в лагере «Звездный» состоялась встреча её участников с лётчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации Валерием Токаревым. Данная смена проводится при поддержке индустриальных партнеров, одним из которых стала Госкорпорация «Роскосмос».

Космонавт рассказал ребятам, какие компетенции необходимы на борту Международной космической станции, про распорядок дня на околоземной орбите и возможные внештатные ситуации. Валерий Токарев ответил на вопросы «орлят» о том, как он пришёл в космонавтику, что сопровождало его на этом многолетнем пути и как проходит отбор в космонавты.

«Когда находишься в тени, видны только звёзды. Землю возможно отличить по огонькам: хорошо просматривается Америка и Европа, у нас — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, — поделился с „орлятами“ своими воспоминаниями Валерий Токарев. — Зато, находясь на светлой части, наслаждаешься всеми прелестями нашей планеты: ярко-голубые моря и океаны, реки и озёра, как ниточки невооружённым глазом просматриваются железные дороги. Смотришь и понимаешь, что это твоя родная Земля — такая тёплая и красивая!».

В эти выходные в «Орлёнке» также проходит фестиваль SkillsDays, участниками которого стали «орлята» из смены «Профильные техноотряды». В течение двух дней ребята из восьми команд смогут попробовать себя в самых разных компетенциях: промышленная робототехника, инженерный дизайн CAD и электромонтаж, посетят занятия по предпринимательству и рекрутингу. Кроме того, у них будет возможность узнать о преподавании английского языка в дистанционном формате.

Тематическая профориентационная смена «Профильные техноотряды», проводимая в период с 5 по 25 ноября 2020 года на базе лагеря «Звездный» Всероссийского детского центра «Орленок», собрала более 100 детей из 4 регионов, которые приехали познакомиться с азами профессий и приобрести полезные навыки, погрузившись в мир компетенций WorldSkills.

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