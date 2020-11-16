Будет завершена технически возможная сетевая газификация Липецкой области

Source: Gazprom in Russian
Релиз
16 ноября 2020, 14:10
Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
Инвестиции компании предусмотрены в объеме 2,694 млрд руб. — это в 15,7 раза больше, чем в 2016–2020 годах.
Согласно документу, «Газпром» проведет реконструкцию и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций, построит межпоселковые газопроводы. Это позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых. В их числе — резиденты особых экономических зон «Липецк» и «Тербуны». Будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Грязинском, Долгоруковском, Краснинском и Лебедянском районах.
Администрация региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку к приему газа домовладений.
«Газпром» и Липецкая область ведут системную работу по газификации. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 90,5%, в том числе в городах — 95,4%, в сельской местности — 84,6%.
В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Липецкой области.
Газификация Липецкой области
уровень газификации Липецкой области по состоянию на 1 января 2020 года
млрд руб.
общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Липецкой области в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
Справка
Между «Газпромом» и администрацией Липецкой области подписаны соглашения о сотрудничестве, о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива и договор о газификации.
В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортивные площадки и футбольное поле.
При поддержке «Газпрома» в Елецком районе благоустроена территория спортивного парка активного отдыха. Компания оказывает содействие в ремонте и реставрации Троицкого храма в с. Крутченская Байгора Усманского района.
На территории области действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) «Газпрома» — в г. Липецке.
Управление информации ПАО «Газпром»
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