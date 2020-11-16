Source: Russia Federal Space

#РКС#ИКИ РАН#Конференция#ДЗЗ16.11.2020 09:15

Всероссийская конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» пройдет в режиме видеоконференции 16–20 ноября

Институт космических исследований Российской академии наук совместно с холдингом «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с 16 по 20 ноября 2020 года проводит 18-ю Всероссийскую открытую конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса (физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений и объектов)».

20 ноября 2020 года на базе Научного центра оперативного мониторинга Земли в онлайн-режиме пройдет заседание на тему «Российская система спутниковых наблюдений и технологий: состояние и перспективы развития». Его участникам будет предложено рассмотреть новейшие проекты бортовой аппаратуры дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), возможности целевого применения орбитальной группировки космических аппаратов ДЗЗ, комплексные решения прикладных задач, наиболее актуальных для обеспечения цифровой трансформации общества.

В заседании примут участие специалисты из крупнейших в России организаций, работающих над созданием космических аппаратов ДЗЗ, средств их наземного контроля и приема информации и программного обеспечения для обработки полученных данных. Ключевая тема конференции в этом году — технологическая основа формирования и доведения до потребителей продуктов и услуг, основанных на результатах космической деятельности.

РКС ведет работу по внедрению современных российских информационно-управляющих систем в большинстве регионов страны. Это инфраструктурные решения, разработанные компанией на основе использования современных космических навигационно-временных, геодезических и гидрометеорологических технологий, а также технологий связи, управления, ретрансляции и дистанционного зондирования Земли. Они будут обеспечивать функционирование создаваемых в регионах цифровых правительств и их федеральной интеграции. Кроме того, распространение этих технологий позволит интенсивно развивать новые высокотехнологичные направления в экономике.

Параллельно холдинг работает над созданием программных продуктов на основе данных ДЗЗ. В ближайшие годы при поддержке компании в различных регионах страны планируется запустить пилотные проекты в области мониторинга транспорта, опасных грузов, лесного хозяйства, недропользования, мониторинга состояния зданий и сооружений, а также контроля целевого использования земельного фонда.

Для участия в заседании конференции необходимо зарегистрироваться в качестве слушателя и получить ссылку на видеоконференцию на сайте конференции.

MIL OSI