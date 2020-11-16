Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы приняли участие в Торжественном открытии оффлайн-площадки Всероссийского Экодиктанта «Воробьевы горы».

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия и его заместитель Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в Торжественном открытии оффлайн-площадки Всероссийского Экодиктанта «Воробьевы горы».

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Организаторы Всероссийского Экодиктанта, в число которых входит Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, объявили о продлении доступа к заданиям на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС на двое суток. Решение было принято по просьбам большего количества участников, как в России, так и за рубежом, желающих пройти Экодиктант.

Во Всемирный день вторничной переработки отходов – 15 ноября – Экодиктант успешно стартовал на оффлайн-площадках в регионах России. К проверке экологических знаний присоединились также школы и вузы. «По предварительным подсчётам, Экодиктант прошли порядка 4 миллионов человек», – прокомментировал сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта Алексей Майоров.

Как сообщил сенатор, принято решение о продлении доступа к заданиям Экодиктанта до вечера 18 ноября, чтобы как можно больше пользователей смогли в удобное для них время проверить свои экологические знания.

Как рассказала сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта, эколог Наталья Соколова, Экодиктант проходят и за рубежом – в Египте, Казахстане и ряде других стран. Поэтому в следующем году организаторы планируют расширить проект до всемирного. Уже 12 стран подтвердили своё желание принять участие во всеобщей проверке экологической грамотности в 2021 г.

Цель Всероссийского экологического диктанта — популяризация экологических знаний среди россиян. Организаторами проекта также выступают АНО «Равноправие», Федеральный детский эколого-биологический центр и ООД «Ангел-ДетствоХранитель».

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