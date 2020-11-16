В базу эффективных кейсов организации «Цифровая экономика» включено 10 цифровых решений в сфере физической культуры и спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Это первый релиз кейсов реализации проектов с использованием цифровых технологий и платформенных решений в сфере физической культуры и спорта, подготовленный в рамках совместной работы организации «Цифровая экономика» и Министерства спорта Российской Федерации.

Как отметил заместитель Министра спорта Российской Федерации Андрей Сельский, в релиз кейсов «спортех» вошли перспективные российские ИТ-решения, которые верифицированы экспертной группой при Министерстве, их востребованность и актуальность была подтверждена в рамках «цифровых прокачек», в т.ч. в Ульяновской области и Республике Северная Осетия – Алания. «Наша задача – не только разработка отраслевой цифровой платформы на федеральном уровне, но и поддержка региональных и негосударственных инициатив в области цифровизации спорта. Рассчитываем, что набор кейсов будет пополняться, а регионы с их помощью смогут упростить доступ людей к занятиям физической культурой и спортом», – подчеркнул Андрей Сельский.

Директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин отметил, что кейсы, которые вошли в новый релиз, отвечают решению задач цифровой трансформации в сфере физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, в т.ч. решают задачи повышения эффективности в сфере планирования спортивных соревнований, учёта спортивных результатов, присвоения спортивных разрядов и званий, сбора статистической отчётности по действующим типовым формам, решают задачи записи на занятия физической культурой и спортом дистанционно, онлайн, повышения доступности занятий, секций, а также вовлечения жителей в занятия физической культуры и спорта. При этом представленные решения могут быть реализованы как без привлечения бюджетного финансирования, например, АИС LSPORT, Единая платформа «Цифровой спорт», так и по сервисным моделям, например, Go2Sport, InSkill, G-Core Labs, E-Champs, SmartSport, S10.run, по моделям лицензионного и агентского соглашения и подписки с ежемесячной оплатой (FindSport, Roboseller).

Справочно:

– Автоматизированная информационная система «LSPORT» (АИС LSPORT) от ООО «ЛСПОРТ» позволяет повысить эффективность управления отраслью физической культуры и спорта, спортивными организациями, а также повысить качество оказания услуг в сфере физической культуры и спорта за счёт цифровых сервисов учёта спортивных мероприятий, спортсменов, тренеров, спортивных судей, сооружений, календаря спортивных мероприятий и расписания тренировок, рекордов и рейтингов, получения спортивных разрядов, формирования статистических отчётов и документов со структурой любой сложности;

– Единая платформа «Цифровой спорт» от ООО «Цифровой спорт» позволяет повысить эффективность управления отраслью физической культуры и спорта, спортивными организациями, а также повысить качество оказания услуг в сфере физической культуры и спорта за счёт цифровых сервисов реестра спортсменов и тренеров, интерактивной карты региона с зарегистрированными спортивными объектами, конструктора мероприятий, отчётности, интеллектуального видеонаблюдения и др.;

– Система онлайн-бронирования и записи на спортивные объекты «FindSport» позволяет повысить эффективность работы спортивных объектов за счёт использования цифровых сервисов: бронирования и аренды спортивных площадок, онлайн-записи в спортивные секции (тренировки), регистрации на спортивные мероприятия, онлайн-оплаты и обратной связи с клиентами (отзывы/оценки);

– Облачная SaaS-платформа цифровой трансформации спортивной отрасли «Go2Sport» позволяет повысить эффективность управления отраслью физической культуры и спорта, спортивными организациями, а также повысить качество оказания услуг в сфере физической культуры и спорта за счёт цифровых сервисов поиска и бронирования спортивных объектов и организаций, поиска спортивных игр и турниров, организации спортивных мероприятий, контроля дистанционных регистраций/записей и онлайн-оплат на спортивные мероприятия;

– Платформа для онлайн-фитнеса «InSkill» позволяет проводить спортивные тренировки, используя дистанционно консультации тренеров или готовые тренировочные программы и материалы;

– Стриминговая платформа «G-Core Labs» предоставляет услуги видеостриминга, обеспечивающие потоковую трансляцию спортивных событий (мероприятий) в режиме реального времени в сети Интернет с целью повышения охвата целевой аудитории спортивных мероприятий;

– Цифровая платформа управления соревнованиями «E-Champs» позволяет повысить эффективность и качество проведения спортивных мероприятий, повысить численность людей, вовлечённых в участие в спортивных мероприятиях, а также повысить мотивацию спортсменов на достижение высоких результатов за счёт цифровых сервисов организации и управления спортивными мероприятиями, онлайн-регистрации, приёма платежей, жеребьёвки и турнирных сеток, привлечения и информирования участников, электронного паспорта спортсмена, реестра спортивных организаций и календаря их мероприятий, получения спортивного разряда;

– Информационно-аналитическая система подготовки спортивного резерва «SmartSport» позволяет повысить эффективность и контроль управления в сфере физической культуры и спорта за счёт централизованного сбора статистики тренировочной и соревновательной деятельности и создания системы отбора спортсменов на её основе, обеспечения учёта спортивных и тренерских кадров, объектов спортивной инфраструктуры, обеспечения межуровневого электронного документооборота, организации оказания услуг населению в сфере физической культуры и спорта в электронном виде, автоматизации сбора статистической и ведомственной информации и отчётности;

– Платформа онлайн-тренировок, организации и управления массовыми забегами «S10.run» позволяет вовлечь население в занятия физической культурой и спортом (в части бега), повысить эффективность индивидуальных тренировок по бегу, а также организовывать и проводить массовые онлайн-забеги за счёт цифровых сервисов подбора тренеров, индивидуальных онлайн-тренировок, спортивного дневника и виртуальных массовых забегов;

– CRM-система для спортивных школ и учебных центров «Roboseller» позволяет повысить эффективность управления спортивными школами и учебными центрами за счёт автоматизации основных бизнес-процессов и цифровых сервисов учёта учащихся, формирования учебных групп и расписаний занятий, контроля посещаемости, дистанционного обучения с возможностью прохождения курсов и занятий онлайн в сети Интернет с доступом к методическим материалам, организации работы филиалов, организации работы сотрудников, формирования финансовой отчётности, аналитики по различным показателям и обратной связи от клиентов.

Пресс-служба Минспорта России

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