В Вологде газифицирован новый волейбольный центр

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 ноября 2020, 18:15

Сегодня вологодские газовики завершили работы по технологическому присоединению к газораспределительным сетям нового спортивного объекта в Вологде.

Для газификации объекта внутри границ участка построен шкафной газорегуляторный пункт, проложено 21,2 метра подземного газопровода высокого давления, 49,2 метра подземного газопровода низкого давления. Для отопления комплекса установлена автономная газовая крышная котельная, осуществлена врезка газопровода волейбольного центра к действующему газопроводу и произведены пуско-наладочные работы.

«Для крышной котельной волейбольного центра выбраны энергоэффективные котлы. Выбор был сделан исходя из новых норм по строительству крышных котельных и теплогенераторных, которые требуют применять в подобных котельных компактное, легкое и малошумное оборудование. К тому же, данные котлы являются конденсационными и имеют наивысшую эффективность для экономии газа потребителем», — отметил заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Газпром газораспределение Вологда» Булат Керешев.

Торжественное открытие нового, современного спортивного объекта запланировано в январе 2021 года.

Справка

АО «Газпром газораспределение Вологда» входит в группу компаний ООО «Газпром межрегионгаз». Основная задача газовиков — бесперебойное, безаварийное и безопасное газоснабжение потребителей.

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