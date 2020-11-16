В Ессентуках завершилась Спартакиада молодёжи России допризывного возраста

Source: Russia Ministry of Sport

С 7 по 15 ноября 2020 года в Ессентуках Ставропольского края прошли финальные соревнования Спартакиады молодёжи России допризывного возраста.

Организаторами Спартакиады выступили Министерство спорта Российской Федерации и Министерство обороны Российской Федерации при поддержке Правительства Ставропольского края и Администрации г. Ессентуки Ставропольского края.

На протяжении семи дней ребята допризывного возраста 14-17 лет из 23 субъектов Российской Федерации соревновались в следующих видах программы: военная подготовка (строевая подготовка и разборка-сборка автомата) и физическая подготовка (бег 60 (100) м, кросс на 3 км, метание гранаты, стрельба из «электронного оружия», подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лёжа на спине, прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега).

Победителем Спартакиады стала команда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, второе место заняла команда Москвы, третье – Республики Марий Эл. На торжественной церемонии закрытия победителям и призёрам были вручены памятные кубки, медали и дипломы Минспорта России.

Спартакиада молодёжи России допризывного возраста прошла в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённым Минспортом России и Роспотребнадзором.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет победителей и призёров Спартакиады молодёжи России допризывного возраста и желает всем участникам Спартакиады дальнейших успехов в спорте!

Пресс-служба Минспорта России

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