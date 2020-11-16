В Забайкалье по иску прокурора с бывших руководителей государственного учреждения взыскано 18,4 млн рублей, полученных в качестве взяток

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Железнодорожный районный суд г. Читы Забайкальского края удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании в доход Российской Федерации с бывших руководителей государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика» Забайкальского края Геннадия Литвинцева и Константина Выжлова незаконного обогащения в размере 18,4 млн рублей, полученного в качестве взяток.

Ранее вступившим в законную силу приговором Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края они осуждены за получение в составе организованной группы взяток в крупном и особо крупном размерах к реальному лишению свободы, наказание в настоящее время виновные отбывают в исправительных колониях строгого режима.

Суд установил, что в 2013 году директор государственного учреждения, которое занималось размещением государственных заказов, создал совместно с главным инженером организованную преступную группу в целях получения на систематической основе взяток.

В период с 2014 года по 2016 год сообщники за заключение государственных контрактов не менее 8 раз требовали и получали от предпринимателей незаконные вознаграждения в качестве так называемых «откатов». Всего ими получено взяток на сумму 18,4 млн рублей.

В качестве обеспечительной меры суд по ходатайству прокуратуры наложил арест на находящиеся на счете Геннадия Литвинцева денежные средства в размере, эквивалентном цене иска.

Решение суда в настоящее время исполнено, незаконно полученные в качестве взяток денежные средства взысканы в доход государства.

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