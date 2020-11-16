В Красноярском крае направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с земельными участками

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Красноярска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в период 2017-2019 гг. женщина, являясь руководителем обособленного подразделения Межрегиональной ассоциации «Центр развития института семьи», разработала преступную схему хищения средств граждан, имеющих право на получение земельных участков в рамках Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства».

Создав жилищно-строительный кооператив «Радуга», обвиняемая распространила недостоверную информацию о возможности получения гражданами земельных участков для индивидуального жилищного строительства в черте г. Красноярска при условии вступления в кооператив и заключения возмездных агентских договоров ассоциацией. Обманным путем злоумышленница получила от 44 граждан около 1,3 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI