Source: Russia – Council of the Federation

На заседании рассмотрели проект концепции проекта нормативного правового акта в сфере миграции.

Первый заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай принял участие в заседании рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы. Заседание прошло в мраморном зале Администрации Президент Российской Федерации.

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Согласно Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622, целью миграционной политики является формирование отвечающей интересам Российской Федерации миграционной ситуации.

На заседании рабочая группа рассмотрела проект концепции проекта нормативного правового акта в сфере миграции.

В результате разработки проекта федерального закона повысится качество нормативно-правового регулирования в сфере миграции для формирования отвечающей интересам Российской Федерации миграционной ситуации. Это будет способствовать решению задач в сфере социально-экономического, пространственного и демографического развития страны, повышения качества жизни ее населения, обеспечения безопасности государства, защиты национального рынка труда, поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, в сфере защиты и сохранения русской культуры и русского языка.

Планируется создать нормативное правовое регулирование, которое обеспечит унификацию миграционных правил, более широкое внедрение современных информационных технологий в процедуры осуществления государственного контроля и предоставления государственных услуг в сфере миграции, повышение уровня обеспечения безопасности и правопорядка.

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