В Россию из Польши экстрадирован обвиняемый в изнасиловании

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию Андрея Кавуна.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

По версии следствия, в феврале 2015 года Кавун, находясь в комнате общежития в г. Москве, избил и изнасиловал женщину.

Поскольку Кавун скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск.

В феврале 2019 года его задержали на территории Польши, после чего Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности, который был удовлетворен.

Федеральной службе исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России было поручено принять и доставить Кавуна на территорию Российской Федерации.

После прибытия на территорию Российской Федерации в сопровождении спецконвоя Андрей Кавун будет доставлен в Москву.

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