В. Смирнов: Комитет СФ по науке, образованию и культуре продолжит контроль за совершенствованием материально-технической базы школ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание «О ходе оказания содействия субъектам Российской Федерации в решении задачи по созданию к 2021 году надлежащих условий для обучения и пребывания детей в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях».

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области провел совещание на тему «О ходе оказания содействия субъектам Российской Федерации в решении задачи по созданию к 2021 году надлежащих условий для обучения и пребывания детей в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях».

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Сенатор напомнил, что эта задача была сформулирована Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию.

«Сегодня решение задачи, обозначенной главой государства, в полной мере зависит от спланированной работы органов государственной власти субъектов РФ и муниципалитетов. Важно, чтобы утвержденные солидные ассигнования превратились в реальные теплые классы, качественную питьевую воду и современные системы водоотведения в школах», — сказал Виктор Смирнов.

Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Виктор Смирнов

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Виктор Смирнов

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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По словам парламентария, скорейшее создание надлежащих условий для обучения и пребывания детей во всех государственных и муниципальных общеобразовательных школах – видимое воплощение в жизнь нормы обновленной российской Конституции, согласно которой дети являются важнейшим приоритетом государственной политики.

«Комитет СФ по науке, образованию и культуре продолжит осуществлять контроль за реализацией намеченных планов совершенствования материально-технической базы российских общеобразовательных школ до полного решения проблемы», — подчеркнул Виктор Смирнов.

В дискуссии приняли участие член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Сергей Михайлов, МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва представители Министерства просвещения РФ, Министерства финансов РФ, Роспотребнадзора, министр образования Владимирской области Ольга Беляева, министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопян, и .о. министра образования и науки Республики Хакасия Анатолий Бутенко, министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Наталья Бянкина, министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, председатель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов и др.

По итогам обсуждения принято решение обобщить и проанализировать все прозвучавшие предложения, наиболее значимые из них внести в итоговые рекомендации.

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