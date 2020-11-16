В Якутии суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной рубке леса на сумму более 12 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Вилюйский районный суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу в отношении исполнительного директора и начальника топо-геодезической партии одного из обществ с ограниченной ответственностью. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам совместной проверки прокуратуры Вилюйского района и лесничества.

В суде установлено, что подсудимые, занимая руководящие должности в организации, в отсутствие разрешительных документов, путем дачи незаконных указаний подчиненным работникам, с использованием 4-х бульдозеров совершили незаконную рубку лесных насаждений. Сумма ущерба, причиненная лесному фонду Российской Федерации, составила более 12 млн рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил начальника партии с учетом наличия непогашенной судимости и рецидива преступлений к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда. Исполнительный директор общества осужден к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года с возложением дополнительных обязанностей.

Ущерб, причиненный в результате незаконной рубки леса в сумме более 12 млн рублей, возмещен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

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