Г. Карелова: Второй год подряд российская участница завоевывает главный приз престижного международного конкурса APEC BEST AWARD

Source: Russia – Council of the Federation

Принято решение о создании Международного клуба участников и победителей конкурса, сообщила вице-спикер СФ.

Завершился Международный конкурс женских предпринимательских проектов и лучших практик управления в организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В 2020 г. конкурс проходил под девизом «Женщины-лидеры бизнеса в восстановлении экономики после пандемии» и проводился в онлайн-формате. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Конкурс «APEC BEST AWARD» – это российская инициатива, направленная на тиражирование лучших проектов и практик управления бизнесом, популяризацию женского предпринимательства, содействие поиску инвесторов и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он проводится с 2016 г. Министерством экономического развития РФ, Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.

Галина Карелова отметила, что за несколько лет конкурс привлек широкое внимание к теме развития женского предпринимательства Азиатско-Тихоокеанского региона, зарекомендовал себя как эффективный инструмент международного сотрудничества, расширения делового партнерства и распространения лучших женских бизнес-практик.

Вице-спикер СФ особо подчеркнула, что второй год подряд российская участница завоевывает главный приз. «Основательница проекта FOODCODE Светлана Шмакова повторила успех Екатерины Постоевой и доказала, что наши женщины делают проекты мирового уровня. Ежегодно женщины-предприниматели достойно представляют российский бизнес и становятся победителями в различных номинациях», — сказала она.

Принято решение о создании Международного клуба участников и победителей конкурса. Об этом объявила Галина Карелова в обращении к его участницам. «Клуб – это новая форма, новая возможность продолжать сотрудничество, совместную активную деятельность и начинать новые проекты вместе. Его первое заседание состоится на полях третьего Евразийского женского форума, который пройдет в 2021 году», — добавила заместитель Председателя СФ.

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