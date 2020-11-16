Г. Карелова: Дан старт третьему сезону Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум»

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках конкурса Совет Федерации поддержал номинацию «Активное долголетие», в которой участвуют проекты, направленные на улучшение качества жизни граждан старшего поколения, отметила вице-спикер СФ.

Дан старт третьему сезону Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум». Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации, председатель жюри Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Смотрите также

Организатором конкурса, проводимого при поддержке Совета Федерации, является Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс.

«Несомненно, конкурс стал успешной площадкой для реализации безграничного потенциала молодых людей, воплощения в жизнь проектов, которые могут внести существенный вклад в прорывное развитие социальной сферы. О его особой актуальности и востребованности говорит количество участников. Только в 2020 году свои работы представили студенты 256 вузов из 70 регионов нашей страны», — сказала вице-спикер СФ.

В рамках конкурса Совет Федерации поддержал номинацию «Активное долголетие», в которой участвуют проекты, направленные на улучшение качества жизни граждан старшего поколения, повышение их социальной активности, расширение возможностей для участия в культурных, образовательных и других мероприятиях.

«Формирование условий для активного долголетия пожилых людей – приоритет современной социальной политики. Прорывные технологии в этой сфере традиционно рассматриваются Советом по развитию социальных инноваций при Совете Федерации, представляются на Форуме социальных инноваций регионов. Особенно важно продолжить поддерживать использование новых социальных практик и проектов, направленных на сохранение здоровья, формирование активного образа жизни и интеграцию в общество людей старшего поколения», — заключила заместитель Председателя СФ.

Отборочный этап конкурса стартует 16 ноября и завершится 31 января 2021 г. Студенческие коллективы со всей России могут заявить о своих проектах, заполнив электронную форму на сайте innosocium.ru.

MIL OSI