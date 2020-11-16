Завершены строительно-монтажные работы на распределительном газопроводе к резидентам площадки «Парус» ТОСЭР «Комсомольск»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 ноября 2020, 11:30

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» завершило строительно-монтажные работы распределительного газопровода протяженностью 8,5 км, по которому природный газ поступит к резидентам индустриальной площадки «Парус» территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Комсомольск».

Строительство газопровода проходило в особо сложных условиях из-за угрозы подтопления строительной площадки в связи с чрезвычайной паводковой ситуацией минувшей осенью в Хабаровском крае. Газовики успешно завершили работы на линейной части до подъема воды на критический уровень.

Кроме того, была осуществлена врезка вновь построенных сетей в действующий распределительный газопровод высокого давления от пиковой котельной «Дземги» до Комсомольского НПЗ без приостановки газоснабжения существующих потребителей. В настоящее время специалисты готовятся к проведению пуско-наладочных работ на новом объекте.

Подача природного газа резидентам ТОСЭР и завершение процедуры технологического присоединения производственных объектов «Паруса» планируются после ввода в эксплуатацию внутриплощадочных газовых сетей АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Справка

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» является специализированной газораспределительной организацией, входит в Группу «Газпром межрегионгаз» и занимается вопросами газификации Дальневосточного федерального округа, развития и эксплуатации распределительных сетей, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, потребляющего природный газ. Компания обеспечивает природным газом 47 населенных пунктов, более 109 тыс. квартир и домовладений, 16 теплоэнергетических объектов и более 290 коммунально-бытовых потребителей, обслуживает около 1200 км распределительных газопроводов, в том числе свыше 390 км межпоселковых газопроводов.

Площадка «Парус» территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» расположена между Центральным и Ленинским районами Комсомольска-на-Амуре. Ее основная специализация — локализация высокотехнологичных и инновационных производств. Площадка предполагает размещение собственных производственных помещений резидентов, здание технопарка, имеет выделенные площади для создания индустриального парка.

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