Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Главное#МКС#МКС-64#ВКД16.11.2020 16:00

Космонавты Роскосмоса готовятся к выходу в космос

В соответствии с графиком работ на российском сегменте Международной космической станции на 18 ноября 2020 года запланирован 47-й плановый выход в открытый космос (ВКД № 47), который выполнят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Им предстоит выполнить ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности МКС.

Российский выход в космос впервые будет осуществляться из стыковочного отсека модуля «Поиск» в скафандрах «Орлан-МКС» № 4 и 5. Для обоих космонавтов это будет первый опыт работы за пределами Международной космической станции. На Сергее Рыжикове будет надета командирская экипировка с красными лампасами (скафандр «Орлан-МКС» № 5), на Сергее Кудь-Сверчкове — с синими лампасами вдоль скафандра («Орлан-МКС» № 4).

За это время им предстоит проверить герметичность выходного люка модуля «Поиск» сразу после прямого шлюзования, заменить сменную панель регулятора расхода жидкости на функционально-грузовом блоке «Заря», очистить остекление иллюминатора служебного модуля «Звезда», переключить антенну «Транзит-Б» телеметрической системы с модуля «Пирс» на модуль «Поиск», изменить положение датчиков блока контроля давления и осаждения, установленного на «Поиске». Кроме того, в рамках космического эксперимента «Импакт» на агрегатном отсеке служебного модуля «Звезда» запланирован демонтаж планшета № 1 и установка на его место планшета № 2. Это исследование в будущем должно позволить с большей достоверностью определять уровни загрязнения научной и служебной аппаратуры, установленной на внешнем борту станции.

С Земли из Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») контролировать выход в космос будут специалисты Главной оперативной группы управления, отвечающие за внекорабельную деятельность экипажа (РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Открытие выходного люка стыковочного отсека «Поиск» предварительно запланировано в 17:30 по московскому времени. Планируемая продолжительность нахождения космонавтов вне орбитальной станции составит около 5,5 часов.

Предыдущие выходы в открытый космос по российской программе проводились из модуля «Пирс», который в настоящее время готовится к расстыковке с МКС. В следующем году на его место прибудет новый российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука», подготовка к запуску которого проходит на космодроме Байконур.

Госкорпорация «Роскосмос» будет транслировать работы космонавтов в открытом космосе на своем официальном сайте в разделе «Прямые трансляции», а также на страницах в социальных сетях с 17:20 мск 18 ноября 2020 года.

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков расказывают о ходе подготовки к ВКД-47.Источник: страница Сергея Кудь-Сверчкова ВКонтакте

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