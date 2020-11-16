О. Цепкин принял участие в заседании Общественного совета проекта «Старшее поколение» в Челябинске

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор призвал активнее общаться с представителями старшего поколения, чтобы знать, какие проблемы требуют решения в первую очередь.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области принял участие в заседании Общественного совета проекта «Старшее поколение» в Челябинске.

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В заседании совета участвовали представители министерств Челябинской области, задействованных в реализации проекта. Участники заседания обсудили меры, которые были предприняты в период пандемии для поддержки людей старшего возраста.

«Работа учреждений социального обслуживания была полностью перестроена с 30 марта. Мы предоставили гражданам возможность подавать любые заявления в электронном виде через МФЦ или портал госуслуг, чтобы принятые ограничения не повлияли на своевременность получения выплат», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. По ее словам, министерством была организована «горячая линия», на нее поступило порядка 550 тысяч звонков. Около 100 тысяч из них требовали консультации, остальные – конкретной помощи.

Олег Цепкин принял участие в заседании Общественного совета проекта «Старшее поколение» в Челябинске

Участники заседания заслушали доклады представителей Чесменского и Красноармейского районов о реализации проекта в муниципалитетах. Олег Цепкин призвал активнее общаться с представителями старшего поколения, чтобы знать, какие проблемы требуют решения в первую очередь. «Необходимо доносить до руководства муниципалитета, области просьбы и требования, помогать решать возникающие вопросы» — сказал сенатор.

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