Перед судом в Республике Крым предстанут 14 членов преступного сообщества, осуществлявшего проведение азартных игр

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 членов преступного сообщества. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1,2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, 2 мужчин в середине 2015 года создали преступное сообщество, которое на протяжении почти 4 лет осуществляло незаконное проведение азартных игр с использованием сети «Интернет» в арендованных для этих целей помещениях, расположенных на территории г. Керчи и г. Севастополя.

Согласно распределенным ролям остальные обвиняемые исполняли функции администраторов в залах. Общая сумма полученного дохода составила более 220 млн рублей.

После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в Керченский городской суд Республики Крым для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратура республики направит в суд исковое заявление о взыскании с обвиняемых незаконно извлеченного дохода от ведения нелегальной деятельности по организации и проведению азартных игр.

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