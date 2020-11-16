Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История#Луноход#Луна17.11.2020 00:30

Полвека на Луне

10 ноября 2020 года исполнилось 50 лет с даты запуска автоматической межпланетной станции «Луна-17», которая доставила на поверхность Луны «Луноход-1» — первую в мире автоматическую самоходную лабораторию, полностью управляемую с Земли. Начался новый этап в исследовании естественного спутника Земли автоматическими аппаратами! На «Луноходе-1» и посадочной ступени «Луны-17» были установлены флаги и вымпелы с изображением Государственного герба СССР и барельефом В.И. Ленина.

«Луноход-1» проводил исследования на поверхности Луны и окололунного пространства до сентября 1971 года. Суммарная длительность активного функционирования самоходного аппарата «Луноход-1» составила 301 сутки 06 часов 37 минут. Аппарат прошел по поверхности Луны 10 540 метров, что стало мировым рекордом, передал на Землю более 200 лунных панорам, около 20 тысяч фотографий и другие результаты исследований.

«Луноход-1» был создан в конструкторском бюро химкинского Машиностроительного завода имени С.А. Лавочкина (сегодня — Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») под руководством Григория Николаевича Бабакина. Самоходное шасси для Лунохода было создано во ВНИИТрансМаш под руководством Александра Леоновича Кемурджиана.

«Луноход-1» состоял из двух основных частей: колесного шасси и герметичного приборного контейнера, в котором размещена вся служебная аппаратура. Контейнер имеет форму усеченного конуса, причем верхнее основание конуса, служащее радиатором-охладителем для сброса тепла, имеет больший диаметр, чем нижнее. На время лунной ночи радиатор закрывался крышкой. Внутренняя поверхность крышки покрыта фотоэлементами солнечной батареи, что обеспечивает подзаряд аккумуляторной батареи в течение лунного дня. В рабочем положении панель солнечной батареи может располагаться под разными углами в пределах 0-180°, чтобы оптимально использовать энергию Солнца при различных его высотах над лунным горизонтом.

Для получения панорамных изображений и съемки участков звездного неба, Солнца и Земли, необходимых для астроориентации лунохода и не требующих высоких скоростей передачи изображения, на борту лунохода была также установлена телефотометрическая или фототелевизионная оптико-механическая система с панорамной разверткой, состоящая из четырех камер. Они расположены таким образом, что две из них обеспечивают обзор местности справа и слева от лунохода в пределах несколько более 180° в горизонтальной плоскости и 30° в вертикальной, а две другие камеры дают изображение местности и пространства в пределах 360° в вертикальной и 30° в горизонтальных плоскостях.

Луноход управлялся дистанционно. В состав дистанционной системы управления входили система курсоуказания, обеспечивавшая передачу на Землю информации об угловом положении аппарата. Кроме того, курсовой гироскоп обеспечивал движение в заданном направлении с учетом объезда препятствий. Для получения информации о дорожных условиях, необходимой для управления движением лунохода, о пройденном пути и для проведения научных экспериментов по исследованию свойств грунта, на корме лунохода был установлен входящий в состав самоходного шасси прибор оценки проходимости. Он состоял из мерного (девятого) колеса и механизмов для внедрения и поворота в грунте штампа, позволяющего получить информацию о физико-механических свойствах лунного грунта. С помощью мерного колеса определялся пройденный путь.

В итоге обследования луноходом района посадки станции «Луна-17» были построены: топографическая схема трассы в масштабе 1:1000, уточненные схемы отдельных участков в масштабе 1:200, топографические планы отдельных участков в масштабе 1:100, полученные стереофотографическим методом, высотные профили трассы и характерных кратеров. В течение всего срока активного существования лунохода регулярно проводились измерения физико-механических свойств лунного грунта. С помощью автоматической спектрометрической аппаратуры РИФМА была получена информация о химическом составе лунного грунта — своем составе он имел следующие элементы: кремний (20%), железо (12%), кальций (8%), алюминий (7%), магний (7%), титан (

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