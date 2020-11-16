Поставки угля из России в Китай в первой половине 2020 года выросли на 10%

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 16 ноября. – В первом полугодии 2020 года поставки российского угля в Китайскую Народную Республику выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 16,25 млн тонн. Об этом сообщили участники 8-го заседания Российско-Китайской Рабочей группы по сотрудничеству в угольной сфере, состоявшегося при сопредседательстве Анатолия Яновского и заместителя руководителя Государственного энергетического управления КНР Ли Шаньцина.

Двустороннее сотрудничество России и Китая в угольной сфере активно развивается и спрос в Китае на высококачественный российский уголь продолжает расти. Так, в 2019 году поставки угля из России в Китай увеличились на 19%, до 32,8 млн тонн. При этом участники заседания отметили перспективы дальнейшего роста. Также они обсудили актуальные вопросы взаимодействия, в том числе снятие ограничений импорта российского угля китайской стороной путем сокращения сроков проведения экспертиз, увеличения пропускной способности железнодорожных погранпереходов. По итогам заседания подписан соответствующий протокол.

23.09.2020

29 сентября в 15:00 (МСК) Российской дирекцией в Группе Всемирного банка совместно с Министерством энергетики Российской Федерации на платформе Zoom будет проведен вебинар «Процесс закупок Всемирного банка и бизнес-возможности для российских энергетических компаний».

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