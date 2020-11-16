Т. Кусайко: Привлечение внебюджетных инвестиций в здравоохранение повысит качество и доступность медицинской помощи

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании Координационного совета Министерства здравоохранения РФ по государственно-частному партнерству.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в заседании Координационного совета Министерства здравоохранения РФ по государственно-частному партнерству.

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Мероприятие прошло в онлайн-формате под председательством заместителя Министра здравоохранения Виктора Фисенко. Участники заседания обсудили проведение в этом году Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении». Заинтересованным субъектам РФ рекомендовано представить предложения по участию в конкурсе.

Вниманию членов Совета также был представлен инвестиционный проект с использованием механизма концессии «Создание и эксплуатация центра радионуклидной терапии в г. Обнинск» на базе Национального медицинского исследовательского центра радиологии.

Татьяна Кусайко отметила актуальность этого инвестпроекта. «Он полностью соответствует целям и задачам стратегического планирования в сфере здравоохранения, в том числе Государственной программе «Развитие здравоохранения», федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями», — сказала сенатор.

В ходе заседания была рассмотрена на примере Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Ульяновской области и Ставропольского края практика реализации регионами инфраструктурных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в здравоохранении.

По мнению Татьяны Кусайко, практику использования механизма концессии и соглашений о ГЧП в здравоохранении необходимо расширять и применять в других субъектах РФ. «Применение таких инструментов, как привлечение внебюджетных инвестиций в здравоохранение, концессионные соглашения и соглашения о ГЧП, — необходимый элемент создания высокотехнологичной инфраструктуры, повышения качества и доступности медицинской помощи», — отметила парламентарий.

В рамках работы Координационного совета представлен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования механизмов государственно-частного партнерства». Документ направлен на ускорение темпов роста инвестиций.

Члены Совета также отметили актуальность изменений, подготовленных Министерством здравоохранения РФ в Федеральный закон «О концессионных соглашениях». Поправки определяют дополнительное основание заключения концессионных соглашений с медицинскими организациями, добросовестно использующими государственную инфраструктуру здравоохранения и осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.

«По итогам заседания будут выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях и о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве», — заключила Татьяна Кусайко.

В мероприятии участвовали представители Росздравнадзора, Росимущества, Министерства промышленности и торговли РФ, представители регионов.

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