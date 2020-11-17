А. Артамонов провел совещание по вопросам поддержки производителей цветочной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поручено комплексно рассмотреть вопросы поддержки производителей цветочной продукции.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам поддержки производителей цветочной продукции.

Смотрите также

В мероприятии участвовали первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области представители Министерства финансов РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, Налоговой Службы РФ, Государственного таможенного комитета, отраслевого сообщества, эксперты.

Анатолий Артамонов напомнил, что Комитету СФ по бюджету и финансовым рынкам Председателем Совета Федерации было поручено комплексно рассмотреть вопросы поддержки производителей цветочной продукции, применяющих единый сельхозналог (ЕСХН), с учетом того, что они перешли с 1 января 2019 года на уплату НДС.

Данная мера была направлена на поэтапное встраивание плательщиков ЕСХН в цепочку плательщиков НДС для обеспечения их участия в хозяйственных отношениях с плательщиками НДС. Тем самым у них появилась возможность использовать право на вычет НДС, указал сенатор.

Он отметил, что освобождение от НДС осталось для тех плательщиков ЕСХН, у которых за предшествующий налоговый период сумма дохода не превысила пороговые значения, то есть, 90 миллионов рублей за 2019 год; 80 миллионов рублей за 2020 год; 70 миллионов рублей за 2021 год; 60 миллионов рублей за 2022 год и последующие годы.

Другой причиной возникших в отрасли трудностей отмечалось снижение таможенной пошлины на ввозимую цветочную продукцию, и, как следствие, снижение конкурентоспособности отечественной продукции

Однако, по его словам, начиная с 2019 года в Совет Федерации стали поступать обращения, в которых акцент делался на увеличение налоговой нагрузки на ряд сельхозпредприятий в связи с переходом на уплату НДС. Другой причиной возникших в отрасли трудностей отмечалось снижение таможенной пошлины на ввозимую цветочную продукцию, и, как следствие, снижение конкурентоспособности отечественной продукции.

Анатолий Артамонов подчеркнул, что необходимо организовать более комфортные условия для производителей российской цветочной продукции.

Сергей Митин отметил, что продукция завозится в нашу страну по демпинговым ценам, подчеркнув необходимость борьбы с нелегальным импортом цветов.

Сенатор коснулся темы поддержки российских производителей, предложив повысить планку порогового значения для освобождения от уплаты НДС, а также предоставить им льготы в рамках действующей программы развития сельского хозяйства».

MIL OSI