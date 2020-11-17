А. Климов: Временная комиссия предлагает внести пакет изменений в законодательство для недопущения вмешательства во внутренние дела нашей страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

В Совете Федерации состоялось заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Мероприятие провел председатель Комиссии, член Комитета СФ по международным делам Андрей Климов. КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края

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На заседании обсуждались особенности использования российских некоммерческих организаций и граждан для целей вмешательства из‑за рубежа в суверенные дела России.

Сенатор напомнил, что в сентябре текущего года Комиссия подвела итоги Единого дня голосования с точки зрения признаков вмешательства извне в российский электоральный процесс, а также обсудила необходимость принятия до конца 2020 г. пакета поправок в федеральные законы. «Их цель – в полной мере обеспечить требование новой статьи нашей Конституции, в которой прямо говорится, что Российская Федерация принимает меры по недопущению вмешательства во внутренние дела государства», — сказал Андрей Климов.

Член Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области в своем выступлении отметила, что необходимы дополнительные уточнения в понятие «иностранный агент». Она предложила внести в законодательство поправку, которая позволит считать иностранным агентом не только зарегистрированные юридические лица, но и общественные организации без юридической регистрации, занимающиеся политической деятельностью и получающие при этом вознаграждение из‑за рубежа.

Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай считает важным предусмотреть административную ответственность всем категориям иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности, включая при этом незарегистрированные общественные объединения, СМИ-иноагенты и соответствующих физических лиц.

По словам первого заместителя председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любови Глебовой, ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики нужно, чтобы в пакете принимаемых мер было регулирование порядка финансирования публичных мероприятий, а также ограничение соответствующего иностранного финансирования и введение административной ответственности за нарушения указанного порядка.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Александр Вайнберг ВайнбергАлександр Владеленовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Нижегородской области подчеркнул важность принятия мер, связанных с процессом воспитания и обучения молодежи. «С этой целью предлагаю поддержать предложение о внесении в действующий закон об образовании понятия «просветительская деятельность». Это позволит обеспечить необходимое регулирование просветительской деятельности и участие образовательных организаций в международном сотрудничестве».

Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич отметил, что в российском законодательстве существует значительное количество пробелов в части регулирования деятельности НКО — иностранных агентов. «Мы знаем, что финансирование идет как прямыми переводами, так и с использованием криптовалют. Эти пути никак не отслеживаются», — считает он.

В обсуждении также приняли участие член Общественной палаты РФ, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, заместитель директора Департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции РФ Роман Цыганов, заместитель начальника Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Алексей Жафяров.

Подводя итог дискуссии, Андрей Климов сообщил, что Временная комиссия предлагает внести в Государственную Думу пакет предложений. Ими уточняются признаки отнесения физических лиц к категории «иностранных агентов», требующих установленной регистрации на территории Российской Федерации.

«В число таких признаков нужно включить участие в политической деятельности в России или целенаправленный сбор сведений в области военной, военной-технической деятельности РФ. При этом такая деятельность должна быть связана с иностранным воздействием, то есть получением денежных средств, иной имущественной выгоды, в том числе через посредников, а также получение любых видов организационно-методической помощи от иностранных источников», — сказал сенатор.

Кроме того, по словам Андрея Климова, предлагается запретить физическим лицам, признанным в установленном порядке иностранными агентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах.

«Предлагается также ввести в избирательное законодательство понятия «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента», — продолжил сенатор. «Это делается для того, чтобы наши избиратели на выборах имели более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать тот или иной кандидат на выборные посты».

Андрей Климов добавил, что нужно приравнять к некоммерческим организациям — иностранным агентам общественные объединения, работающие на территории РФ без государственной регистрации, если они, занимаясь политической деятельностью, получают иностранное финансирование.

«Помимо этого, следует ввести административную ответственность за нарушение порядка деятельности все видов иностранных агентов за отсутствие маркировки о статусе иностранного агента в материалах СМИ, а также уголовную ответственность за неисполнение иностранными агентами установленных законом требований после привлечения их к административной ответственности», — отметил сенатор.

По его словам, нужно также ввести регулирование порядка финансирования публичных мероприятий, ограничение иностранного финансирования и предусмотреть административную ответственность за нарушение порядка финансирования.

Кроме того, сказал Андрей Климов, необходимо дополнить закон об образовании понятием «просветительская деятельность» для обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. «При этом следует предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ».

Как ожидается, соответствующие поправки будут внесены в российское законодательство, подчеркнул председатель Временной комиссии СФ.

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