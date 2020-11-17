А. Клишас: Внесенным законопроектом уточняются требования к кандидатам на должность Президента России

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор является соавтором законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председатель Комитета Совета Феджерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и депутаты Государственной Думы Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова внесли проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Как пояснил Андрей Клишас, законопроект подготовлен в целях приведения законодательства РФ о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции Российской Федерации.

«Уточняются требования к кандидатам на должность Президента Российской Федерации», — указал Андрей Клишас,

«Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства», — сказал сенатор.

При этом, по его словам, требование к кандидату на должность Президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в РФ государства или территории принятой в РФ части государства.

Также законопроектом устанавливается, что не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов второй срок. Данное положение не применяется к Президенту РФ, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением, подчеркнул Андрей Клишас.

«С учетом статьи 78 Конституции РФ законопроектом также устанавливается, что Председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации может быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет», — сказал парламентарий.

Кроме того, законопроектом вносятся уточнения, связанные с закреплением в Конституции РФ наименования должности «сенатор Российской Федерации», предусматривается требование о постоянном проживании в Российской Федерации кандидата в депутаты Государственной Думы.

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