А. Клишас принял участие в конференции, посвященной защите прав человека на евразийском пространстве

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание прошло под председательством Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т. Москальковой.

Татьяна Москалькова

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IV Международная конференция «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов»

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IV Международная конференция «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов»

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IV Международная конференция «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов»

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Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в пленарном заседании «70-летие Европейской конвенции по правам человека: международный и национальный опыт реализации» в рамках IV Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».

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Заседание прошло под председательством Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. В нем приняли участие Верховный Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, представители Министерства иностранных дел РФ, Государственной Думы иностранных омбудсменов, российского правозащитного сообщества.

От Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству в мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай члены Комитета СФ Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области и Алексей Пушков. ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края

На пленарном заседании Андрей Клишас огласил приветственное слово Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга а также выступил с докладом.

В рамках своего выступления Андрей Клишас отметил, что положения Европейской конвенции по правам человека и правоприменительная практика ЕСПЧ во многом оказали влияние как на процесс становления российской правовой системы, так и на судебную правоприменительную практику.

Сенатор рассказал о масштабах проведенной в России конституционной реформы и о ряде важных положений обновленного текста Конституции РФ. «Особое внимание в рамках конституционной реформы было уделено правовому обеспечению условий исполнения решений межгосударственных органов. Теперь, их решения, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению».

«Указанные преобразования свидетельствуют о том, что к настоящему моменту в России сложился последовательный, четкий и системный подход относительно места норм международного права, а также условий реализации решений межгосударственных органов в отечественной правовой системе», — указал Андрей Клишас.

«Позиция, нашедшая отражение в конституционных поправках – это результат деятельности национальных органов власти по последовательной имплементации положений Европейской конвенции в национальную правовую систему. Этот подход сложился на основе диалога, как в рамках взаимодействия с консультативными органами Совета Европы, так и в рамках судопроизводства Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека путем вынесения ими своих решений по конкретным делам», — сказал сенатор.

«Само по себе наличия оговорок в национальном законодательстве относительно решений ЕСПЧ необходимо рассматривать не как стремление России уйти от необходимости соблюдения своих международных обязательств, а как стремление нашего государства быть полноправным участником международных отношений, ориентированным на внесение собственного вклада в дальнейшее развитие европейских стандартов прав человека», — подчеркнул он.

Парламентарий выразил надежду, что в рамках заседания участниками конференции будут выработаны эффективные предложения по развитию межгосударственного сотрудничества и реализации Европейской конвенции по правам человека.

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