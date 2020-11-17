А. Майоров провел заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рассмотрели вопросы о разработке дополнительных мер господдержки российских производителей цветочной продукции и ход подготовки Минсельхозом РФ проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации федеральных законов.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел заседание Комитета. В ходе мероприятия сенаторы рассмотрели вопрос в разработке дополнительных мер государственной поддержки российских производителей цветочной продукции.

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Алексей Майоров напомнил, что в соответствии с поручением Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Комитетом ведется работа, направленная на эффективное решение задачи развития отечественного цветоводства и выработку соответствующих предложений. Вопрос поддержки отечественного цветоводства стоит на особом контроле у руководства Совета Федерации, подчеркнул он.

По его словам, этот вопрос стал предметом рассмотрения на встрече 28 февраля 2020 г. членов Совета палаты с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, по итогам которой было дано соответствующее поручение федеральным органам исполнительной власти.

«Вопрос рассматривался и на 478-м пленарном заседании Совета Федерации в марте этого года. Нашему Комитету было дано поручение в части ускорения работы по решению этой задачи», — проинформировал Алексей Майоров.

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Алексей Майоров

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Сергей Митин

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Олег Алексеев

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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В обсуждении темы приняли участие директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов, и. о. директора Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли России Владислав Заславский и и. о. директора Департамента развития секторов экономики Министерства экономического развития РФ Максим Колесников.

Представители министерств в своих выступлениях рассказали о предложениях по реализации мер поддержки эффективного развития отечественного цветоводства.

По вопросу о ходе подготовки Министерством сельского хозяйства РФ проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм федеральных законов, принятых в 2015 – 2020 годах выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

«Комитетом постоянно ведется работа по исполнению решения о недопустимости нарушения установленных сроков принятия подзаконных нормативных правовых актов», — подчеркнул он.

Парламентарий обратил внимание, что сенаторы должны рассмотреть этот важный вопрос в соответствии с Федеральным законом «О парламентском контроле» и статьей 75 Регламента Совета Федерации. «Нам необходимо рассмотреть, что сделано, какие имеются еще проблемы», — подчеркнул он. «За период, прошедший с последнего обсуждения Министерством проделана большая работа, приняты 25 подзаконных актов, а с начала 2020 года — 37 подзаконных актов. Мы видим в этом безусловный прогресс. Всего в настоящее время работа ведется по 28 подзаконным актам по 18 федеральным законам».

Вместе с тем, указал Сергей Митин, не приняты 8 нормативных правовых актов, первичный контрольный срок исполнения по которым был определен на период 2015–2019 гг. и в дальнейшем перенесен на 2020 г. «Безусловно, по ряду документов имеются объективные причины задержки их принятия, в том числе необходимость внесения изменений в федеральные законы, но есть и резервы в повышении эффективности этой работы».

Сенатор подчеркнул, что от своевременной и качественной подготовки нормативных правовых актов зависит эффективность реализации принятых законодательных решений. «В этой связи считаем необходимым рекомендовать Минсельхозу России ускорить разработку этих нормативных правовых актов. Безусловно, мы продолжим мониторинг ситуации и дополнительно рассмотрим данный вопрос на заседании Комитета до конца весенней сессии 2021 года».

Сергей Митин призвал Минсельхоз России обратить внимание на соблюдение сроков подготовки подзаконных актов и повысить эффективность работы в этой сфере.

В обсуждении вопроса принял участие статс-секретарь, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев

В ходе заседания Комитет СФ поддержал предложение Правительства РФ о пересмотре предельных значений финансовых нормативов для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК).

Как отметил заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края законопроект разработан в целях выполнения Плана мероприятий по реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В целях реализации пропорционального регулирования, предлагается для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, количество членов которых не превышает 200 физических или юридических лиц, и СКПК последующего уровня применять упрощенный порядок регулирования.

По словам Сергея Белоусова, зачастую небольшие СКПК наиболее соответствуют принципу общности, когда все участники кооператива знают друг друга по причине территориально близкого проживания или реализации совместных видов деятельности, таких как закупки или сбыт продукции. Эти факторы оказывают существенное влияние на способность кооператива контролировать риски привлечения или размещения денежных средств среди своих членов. Что касается членов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов последующего уровня, то будучи профессиональными участниками рынка финансовых услуг, они способны квалифицированно осуществлять предварительную оценку и последующий контроль кредитных и операционных рисков при осуществлении деятельности, пояснил законодатель.

Сенаторы также поддержали поправки в Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в части предоставления возможности этим хозяйствам осуществлять свою деятельность в статусе юридических лиц, без ограничения срока. «Очень важно предоставить хозяйствам такое право — продолжить осуществлять свою основную деятельность без излишних обременений, получать долгосрочные инвестиционные кредиты, участвовать в реализации государственных и ведомственных целевых долгосрочных программ, при этом не нести дополнительные затраты на переоформление имущественно-хозяйственного комплекса при переходе в другую организационно-правовую форму», — считает Сергей Белоусов.

В ходе заседания состоялась церемония награждения. Почетная Грамота Совета Федерации вручена коллективу федерального государственного научного бюджетного учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» за большой вклад в развитие сельскохозяйственной науки и в связи с 90-летием со дня основания учреждения.

Почетной Грамотой Совета Федерации также награжден директор учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» Андрей Измайлов.

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