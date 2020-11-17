Владимир Путин отметил значимость Платформы энергетических исследований БРИКС

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 17 ноября. – БРИКС развивает собственную Платформу энергетических исследований, уже подготовлены доклады на перспективу до 2040 года, сообщил Президент России Владимир Путин в ходе встречи глав государств и правительств стран-участниц БРИКС.

«Интенсивные контакты налажены между нашими академическими и научными центрами. Тематический охват впечатляет – от исследований океанических и полярных зон до астрономии и искусственного интеллекта. Совместные исследования проводятся экспертами стран «пятерки» в области энергетики: подготовлены доклады по вопросам развития топливно-энергетического комплекса в государствах БРИКС, причем на перспективу до 2040 года», – сказал Владимир Путин.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в своем выступлении также поддержал запущенную по российской инициативе Платформу энергетических исследований БРИКС и отметил, что совместная работа в рамках Энергоплатформы может внести вклад в обеспечение энергетической стабильности и безопасности.

В 2020 году в рамках пятой встречи Министров энергетики стран «пятерки» главами делегаций были одобрены первые исследования «Обзор энергетических секторов стран БРИКС» и «Приоритеты технологического развития ТЭК стран БРИКС».

«Исследования Энергоплатформы помогут определить зоны энергетического сотрудничества БРИКС, а также выявить общие подходы стран к глобальной энергоповестке. Согласно данным исследования, роль объединения в мировой энергетике продолжит возрастать и к 2040 году БРИКС обеспечит 41% мирового потребления и производства энергии», – прокомментировал Антон Инюцын.

Электронные версии изданий доступны на русском и английском языках по ссылкам:

Обзор энергетических секторов стран БРИКС

Исследование «Приоритеты технологического развития ТЭК стран БРИКС»

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