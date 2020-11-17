Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела совещание, посвященное этой теме.

В Совете Федерации прошло совещание на тему «Об образовании рыбохозяйственных заповедных зон в Дальневосточном федеральном округе в целях сохранения нерестоохранных полос лесов».

Мероприятие провела член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева. ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края

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Как объяснила сенатор, совещание предусмотрено Планом мероприятий Совета Федерации на осеннюю сессию этого года и является формой парламентского контроля за реализацией норм Федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий».

По ее словам, этот закон вызвал большой общественный резонанс. Механизмы его реализации потребовали участия природоохранных организаций — Всемирного фонда природы и Гринпис.

Парламентарий напомнила, что особый статус нерестоохранных полос лесов, запрещающий в них заготовку древесины, был установлен в 1958 г. постановлением Совета Министров СССР «О воспроизводстве и об охране рыбных запасов во внутренних водоемах СССР».

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Людмила Талабаева

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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В настоящее время по экспертным оценкам большинство нерестоохранных полос лесов, прилегающих к водным объектам, имеет ширину около 1 км. Их общая площадь составляет 56,8 млн га – это 20,4 проц. площади защитных лесов или 4,9 проц. площади лесов России.

Людмила Талабаева пояснила, что Федеральным законом, вступившим в силу 1 июля 2019 г., нерестоохранные полосы лесов определены как леса, расположенные в границах рыбоохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Ширина указанных полос ограничивается значениями, предусмотренными для рыбоохранных зон, и может составлять от 50 до 200 м (для побережья моря — 500 м) в зависимости от категории, присвоенной водному объекту.

Федеральным законом, вступившим в силу 1 июля 2019 г., нерестоохранные полосы лесов определены как леса, расположенные в границах рыбоохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов

По словам сенатора, в целях сохранения промысловых запасов тихоокеанских лососей и других ценных в хозяйственном отношении видов водных биоресурсов, имеющих чрезвычайно важное социально-экономическое значение для развития дальневосточных регионов страны, на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе — заместителе Председателя Правительства РФ Юрии Трутневе рассматривался вопрос об оперативном образовании рыбохозяйственных заповедных зон. В соответствии с решениями Совета высшими органами исполнительной власти субъектов Федерации, входящих в ДФО, совместно с территориальными органами Росрыболовства созданы рабочие группы. Их задача — оперативная подготовка предложений о границах рыбохозяйственных заповедных зон, образуемых в целях сохранения нерестоохранных полос лесов.

Также Минсельхозом России принят приказ «Об утверждении критериев и порядка подготовки биологического обоснования создания рыбохозяйственной заповедной зоны, а также формы паспорта рыбохозяйственной заповедной зоны», что позволяет начать работу по их созданию. Предусматривается, что ширина рыбохозяйственных заповедных зон устанавливается при ее создании. Это даст возможность не сокращать существующую ширину нерестоохранных полос. Кроме того, в рыбохозяйственных заповедных зонах установлен запрет на рубку лесных насаждений. Таким образом, проблема сохранения указанных полос лесов может быть решена через включение их в состав рыбохозяйственных заповедных зон. При этом сенатор уточнила, что пилотный проект проводится на территории Амурской области.

Людмила Талабаева отметила, что, по мнению экспертов, работа по созданию указанных зон только начинается и может затянуться на многие годы, что оставляет возможность для вырубки нерестоохранных полос. «Такая вырубка не только нанесет непоправимый ущерб лесным экосистемам, но и повлечет за собой ухудшение качества воды, деградацию популяций тихоокеанских видов лосося, атлантического лосося (семги), осетровых, сиговых и других наиболее ценных видов рыб».

В ходе обсуждения темы была заслушана информация Росрыболовства, Рослесхоза, Минприроды России, Минсельхоза России, Всемирного фонда природы , представителей регионов, о том, как идет эта работа на местах, какие сложности и когда она будет завершена, какие меры предприняты и планируется предпринять для разрешения сложившейся ситуации, сохранения нерестоохранных полос лесов.

Подводя итоги заседания, законодатель подчеркнула, что затронутые вопросы носят межотраслевой характер, и предложения по их решению следует направлять в Правительство РФ. «Очень важно участие в их решении Минвостокразвития России и Росреестра, поскольку установление границ рыбохозяйственных заповедных зон затрагивает вопросы территориального развития. Оперативное решение такой масштабной задачи как установление зон с особым природоохранным режимом невозможно без методического и административного руководства федерального органа, осуществляющего государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. В связи с этим просим эти ведомства уделить этой работе особое внимание и дать предложения в проект итогового документа».

Людмила Талабаева также считает важным не допустить промышленных рубок в ценных лесах. Она обратилась к Минприроде России, Рослесхозу принять все возможные меры по их недопущению.

По итогам совещания планируется подготовить пакет предложений, в том числе по внесению изменений в законодательство. «Работа в этом направлении ведется, но недостаточно эффективно. Вместе с тем, мы не имеем права затягивать ее на годы. Необходимо иметь среднесрочный план по ее решению», — подчеркнула сенатор.

В мероприятии приняли участие представители Федерального агентства по рыболовству, Федерального агентства лесного хозяйства, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства природных ресурсов и экологии России, Министерства сельского хозяйства РФ, Генеральной прокуратуры, субъектов Российской Федерации, профессионального и научного сообщества.

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