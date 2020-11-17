Воронежские газовики подвели итоги за 9 месяцев работы

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

17 ноября 2020, 18:50

Сотрудники компаний «Газпром межрегионгаз Воронеж» и «Газпром газораспределение Воронеж» подвели итоги работы за 9 месяцев.

В рамках подготовки объектов газового хозяйства региона к работе в осенне-зимний период было выполнено приборное обследование более 3400 км газопроводов на герметичность и 2700 км на сплошность изоляции. Заменено 101 отключающее устройство. Для защиты от коррозии покрашено более 870 км газопроводов. Также был произведен капитальный ремонт 236 пунктов редуцирования газа, а на 3440 пунктах произведен текущий ремонт.

За минувшие 9 месяцев было проведено техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования у более чем 500 тыс. абонентов, составлено более 190 тыс. актов о недопуске. Эта работа будет продолжена. В связи с пандемией газовики отмечают участившиеся случаи отказа от проведения техобслуживания и недопуска в домовладения.

«Своевременное проведение техобслуживания — лучшая профилактика несчастных случаев, связанных с нарушением правил использования газа в быту. Ведь именно самовольная установка, ремонт или изменения в конструкции газовых приборов являются наиболее частыми причинами ЧП», — отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Воронеж» и «Газпром газораспределение Воронеж» Константин Зубарев.

Последние новости по теме

MIL OSI