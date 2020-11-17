В Вадинском районе Пензенской области введен в эксплуатацию новый газопровод

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

17 ноября 2020, 14:00

АО «Газпром газораспределение Пенза» ввело в эксплуатацию газопровод высокого и низкого давления до жилых домов села Коповка Вадинского района Пензенской области. Новый газопровод создаст условия для газификации 72 домовладений.

Объект протяженностью 15,1 км построен в рамках реализации Программы газификации Пензенской области на 2020 г. Источник финансирования — спецнадбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа.

«Введенная в эксплуатацию система газоснабжения уже позволила подключить 32 домовладения в селе Коповка, тем самым обеспечив улучшение условий жизни населения», — рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пенза» Игорь Борисов.

Справка

АО «Газпром газораспределение Пенза» входит в Группу ООО «Газпром межрегионгаз». Компания обеспечивает снабжение природным газом 693 населенных пунктов, более 451 тысяч квартир и домовладений, 282 сельскохозяйственных, 1486 промышленных и 6138 коммунально-бытовых потребителей. АО «Газпром газораспределение Пенза» обслуживает 14 758,28 км газопроводов.

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