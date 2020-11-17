В Липецкой области по иску прокуратуры судом вынесено решение о взыскании с сельхозпредприятия более 4,5 млн рублей в счет возмещения экологического вреда

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды, в ходе которой выявлен факт незаконного размещения хозяйствующим субъектом отходов производства на землях сельскохозяйственного назначения.

Установлено, что ООО «Черкизово-Растениеводство» на земельном участке, расположенном в Данковском муниципальном районе, на площади 0,8 га незаконно складировало отходы производства.

Размер ущерба, причиненного плодородным почвам вследствие ухудшения их качества, составил более 4,5 млн рублей.

Поскольку предприятие в добровольном порядке не возместило экологический вред, прокуратура обратилась в Нижнедевицкий районный суд Воронежской области (по месту регистрации юридического лица) с иском о взыскании с ООО «Черкизово-Растениеводство» материального ущерба, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.

Требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме. Исполнение судебного решения взято прокуратурой на контроль.

Свалка в настоящее время рекультивирована, отходы с земельного участка вывезены на полигон твердых бытовых отходов.

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