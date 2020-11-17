В. Николаев: Уточняются нормы Федерального закона о сельскохозяйственной кооперации

Source: Russia – Council of the Federation

В части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда приводятся в соответствие акты действующего законодательства.

На 492-м заседании Совета Федерации будет рассматриваться Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения указаний на минимальный размер оплаты труда». Документ приводит в соответствие с Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда» акты действующего законодательства.

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Об этом рассказал член Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Вадим Николаев. НиколаевВадим Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Комитет является соисполнителем по данному закону, уточнил он.

Как отметил сенатор, Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда» установлено, что МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается. Также предусмотрено, что исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам, установленных в зависимости от МРОТ, производится исходя из базовой суммы, равной 100 рублям.

В связи с этим вносятся изменения в Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» и другие федеральные законы в целях исключения указаний на минимальный размер оплаты труда.

В Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» предлагается изменение в статью 33, регулирующую порядок осуществления ревизии и оказания сопутствующих ревизии услуг. В действующей редакции пункта 3 статьи 33 установлено, что кооператив, союз кооперативов подлежат обязательной ревизии, осуществляемой ревизионным союзом, в состав которого входят указанные кооператив, союз кооперативов, один раз в два года (по итогам каждого финансового года).

Вадим Николаев уточнил, что кредитные, страховые кооперативы, а также кооперативы, сумма активов баланса которых на конец отчетного года превышает в 100 тыс. раз установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, подлежат ревизии каждый год. Федеральным законом вместо кратного размера МРОТ предлагается установить сумму в 10 млн руб.

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