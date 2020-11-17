В Подмосковье прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на хищение бюджетных денежных средств в размере более 8 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Егорьевская городская прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника комитета по управлению имуществом местной администрации и менеджера коммерческой организации. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревались похитить бюджетные денежные средства.

С этой целью они представили в МКУ «Егорьевская служба единого заказчика» поддельные документы о якобы исполненном муниципальном контракте об оказании услуг по уничтожению борщевика на сумму свыше 8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Егорьевский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

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