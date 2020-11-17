В Самарской области бывший руководитель областного Фонда жилья и ипотеки признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Самарский районный суд г. Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего исполнительного директора Самарского областного Фонда жилья и ипотеки и директора строительной компании. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Суд установил, что подсудимые похитили незаконно полученную Фондом жилья и ипотеки в сентябре 2016 года субсидию в размере 59 млн рублей на застройку территории бывшего военного городка на 19 км Московского шоссе в г. Самаре.

Кроме того, в 2015 году руководитель фонда приобрел по завышенной стоимости земельный участок площадью 2,5 га с 15 нежилыми строениями в Самарском районе г. Самары, причинив возглавляемой организации ущерб в размере 57,9 млн рублей.

В 2016 году он совершил действия, в результате которых фонд лишился права собственности на земельный участок площадью 62 га стоимостью 361 млн рублей, предназначавшийся для строительства комплекса зданий и сооружений Прибрежного парка в г. Тольятти. В результате серии сделок недвижимость стала собственностью фирмы, соучредителями которой, помимо фонда, выступили две сторонние компании.

Суд назначил бывшему директору фонда наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Предприниматель приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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