В Совете Федерации состоится 492-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступит Руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

На 492-м заседании Совета Федерации будет рассмотрен Федеральный законе «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период».

В отношении таких доходов будет применяться сумма налога в 650 тысяч рублей и 15 процентов суммы доходов, превышающей 5 миллионов рублей. Суммы, полученные за счет увеличения налога, будут зачисляться в федеральный бюджет и во исполнение поручения Президента РФ направляться на лечение детей с тяжелыми и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

Сенаторы рассмотрят изменения в Федеральные законы «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно этим изменениям, отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации будет предоставляться гражданам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних родных братьев и сестер при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать их.

На заседании также планируется ратифицировать Протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года. Протоколом предусматривается, что авторство, приоритет и исключительное право на промышленный образец удостоверяются евразийским патентом, который действует одновременно на территории всех государств ЕАЭС. Документом устанавливаются лица, имеющие право получить евразийский патент, определяются объём правовой охраны промышленного образца и срок действия евразийского патента, регулируются вопросы определения права на промышленный образец.

В ходе «правительственного часа» перед сенаторами выступит Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Она расскажет о проблемах и перспективах развития внутреннего туризма.

В ходе заседания планируется принять постановление Совета Федерации «О ходе реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», подготовленного по итогам предыдущего «правительственного часа» с участием Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

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