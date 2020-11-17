В. Тимченко провел в Совете Федерации обсуждение подготовки нормативных правовых актов для реализации «регуляторной гильотины»

Source: Russia – Council of the Federation

«Круглый стол» состоялся в режиме видеоконференции.

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел в режиме видеоконференции «круглый стол» на тему «О ходе подготовки на федеральном и региональном уровнях проектов нормативно -правовых актов для реализации федеральных законов «О государственном контроле (надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

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В мероприятии участвовали сенаторы Сергей Березкин, БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Брилка, БрилкаСергей Фатеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Иркутской области Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Владимир Кравченко, КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Вячеслав Наговицын, НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Анатолий Широков, ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Сергей Фабричный, ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, представители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Роструда, ТПП России, ФАС России, региональных органов государственной власти.

Вячеслав Тимченко сообщил, что Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу проект закона-спутника вышеназванных законов — «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в связи с принятием ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

«Круглый стол», посвященный вопросам реализации федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и «Об обязательных требованиях в РФ»

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«Круглый стол», посвященный вопросам реализации федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и «Об обязательных требованиях в РФ»

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«Круглый стол», посвященный вопросам реализации федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и «Об обязательных требованиях в РФ»

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Вячеслав Тимченко

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«Круглый стол», посвященный вопросам реализации федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и «Об обязательных требованиях в РФ»

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Татьяна Кусайко

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«Круглый стол», посвященный вопросам реализации федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и «Об обязательных требованиях в РФ»

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«Круглый стол», посвященный вопросам реализации федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и «Об обязательных требованиях в РФ»

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Вячеслав Наговицын и Владимир Кравченко

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«Круглый стол», посвященный вопросам реализации федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и «Об обязательных требованиях в РФ»

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«Государственная Дума установила срок направления отзывов к законопроекту до 9 декабря. Пока согласно «дорожной карте» по подготовке закона сроки выдерживаются, но они достаточно сжаты, поскольку планировалось принятие закона в конце текущей сессии», — отметил сенатор.

Вячеслав Тимченко сообщил, что одновременно с законопроектом Министерство экономического развития подготовило перечень актов Президента РФ и Правительства РФ, требующие изменения в связи с принятием данного закона, а также сроки и ответственные за их разработку министерства и ведомства.

«Эта «дорожная карта» позволит сориентировать исполнительные структуры и принять подзаконные акты в срок. Такая комплексная работа Минэкономразвития, без сомнения, заслуживает положительной оценки», — сказал парламентарий.

По его словам, многие регионы уже направили свои замечания к проекту закона-спутника на стадии его разработки.

Вячеслав Тимченко отметил, что многие субъекты указывают на необходимость доработок поправок в законы об общих принципах организации органов государственной власти и о местном самоуправлении. Предлагают провести более четкое разграничение контрольных полномочий между региональным и муниципальным уровнем (например, в сфере регионального государственного жилищного контроля и муниципального жилищного контроля), а отдельные виды муниципального контроля исключить из федеральных законов о видах контроля (например, в сфере торговой деятельности, в сфере использования и охраны недр).

Представитель разработчиков законопроекта-спутника Алексей Херсонцев проинформировал о концепции документа. «Наша задача – создать такую модель контроля, когда обеспечивается выполнение обязательных требований с минимальным вмешательством в деятельность хозяйствующих субъектов со стороны органов контроля».

«Раньше мы меряли всю нашу контрольно-надзорную активность проверками. Со следующего, а в полной мере — с 2022 года мы должны перейти на другие метрики», — сказал он, отметив, что будет использоваться другой инструментарий, с минимальными издержками для бизнеса. Ключевые виды контроля на региональном уровне – это лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами, государственный жилищный надзор и региональный строительный надзор.

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