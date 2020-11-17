В Ярославской области суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве настоятеля монастыря

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ярославский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего уроженца города Владивостока.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере), ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище с применением насилия).

В суде установлено, что в период с 2012 г. по 2013 г. злоумышленник около года жил в качестве трудника в Свято-Троицком Даниловом мужском монастыре г. Переславль-Залесский Ярославской области.

В июле 2016 г. он проник в монастырь, где не был около 3 лет, и нанес его настоятелю множественные удары ножом по голове и туловищу, от которых потерпевший скончался на месте преступления. Затем злоумышленник похитил из кельи настоятеля денежные средства в размере 1,1 млн рублей, которые потратил на собственные нужды.

Следует отметить, что причастность гражданина к данному преступлению установлена после его осуждения за совершение аналогичного деяния. В августе 2018 г. Красногорский городской суд Московской области приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Во время отбывания наказания у мужчины были изъяты образцы ДНК, на основании которых через федеральную базу данных удалось установить его причастность к убийству священника.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также судом удовлетворен гражданский иск представителя монастыря о возмещении ущерба на сумму 1 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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