Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

17 ноября 2020, 19:00

Специалисты компании «Газпром трансгаз Краснодар» завершили капитальный ремонт на магистральном газопроводе «Майкоп — Самурская — Сочи», который осуществляет поставки «голубого топлива» в Сочинский район.

Протяженность трассы составила 3,8 км. Работы выполнялись методом полной замены труб. Сложность ремонтируемого участка была связана с большими перепадами высот и многочисленными водными преградами, через которые проходит трасса газопровода «Майкоп — Самурская — Сочи». Ежедневно на объекте работали около 50 человек и более 20 единиц техники.

В этом году капитальный ремонт на газопроводе производился только на территории Сочинского национального парка, который входит в заповедную, особо охраняемую и рекреационную зону. Поэтому, чтобы начать работы, газовикам нужно было заранее провести согласования с Министерством природных ресурсов и получить все необходимые разрешения.

Кроме того, работы шли в очень ограниченных условиях, полоса отвода земли возле газопровода составляла максимум 12 метров, что усложняло рабочий процесс. Также пришлось учитывать, что вблизи газопровода растет много краснокнижных растений и обитают редкие животные, которым необходимо было не навредить.

«Несмотря на изменчивость погодных условий и особенность местности, весь запланированный капитальный ремонт данного участка завершился раньше срока с опережением почти на две недели. Это удалось сделать благодаря слаженной и четкой работе всего персонала», — отметил начальник Майкопского ЛПУМГ Сергей Твардиевич.

Сварочно-монтажные работы уже завершены. Газопровод испытан и вновь запущен в систему транспортировки газа.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет свою производственную деятельность на Юге России, обеспечивая газоснабжение потребителей трех субъектов Российской Федерации: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея, а также транспорт газа на экспорт в Турцию.

Компания эксплуатирует систему магистральных газопроводов протяженностью свыше 9 тыс. км, 14 компрессорных станций, более 350 газораспределительных станций.

На предприятии работают свыше 7 тыс. человек. В состав компании входит 18 филиалов. Головной офис расположен в Краснодаре.

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