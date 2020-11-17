«Газпром газораспределение Иваново» обеспечило газификацию 5 населенных пунктов Гаврилово-Посадского района Ивановской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 ноября 2020, 18:30

В Ивановской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод от деревни Морозово до деревни Урусобино Гаврилово-Посадского района протяженностью 12,7 км. Возможность пользоваться газом получили 209 семей, проживающих в деревнях Шатры, Ганшино, Крутицы, Санково и Урусобино.

Межпоселковый газопровод построен в рамках реализации в Ивановской области Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром».

Установлено 4 шкафных газорегуляторных пункта. Для синхронизации процесса подключения домовладений также построена сеть распределительных газопроводов протяженностью 7 км.

Сегодня 58 абонентов подключены и уже пользуются природным газом, с ними заключены договоры на техническое облуживание внутридомового газового оборудования и поставку газа. Ведутся дальнейшие работы по пуску домовладений.

До конца 2020 года по Программе газификации регионов РФ в Ивановской области планируется завершить строительство 2 межпоселковых газопроводов — в Заволжском и Родниковском районах.

Справка

В программу «Газпрома» по газификации регионов России Ивановская область вошла в 2003 году, за эти годы объем инвестиций со стороны «Газпрома» составил более 3,5 млрд рублей, введено 34 объекта газификации общей протяженностью 466,25 км. Природным газом газифицировано более 55 тыс. домовладений, квартир.

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