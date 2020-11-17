«Газпром межрегионгаз Майкоп» ведет работу по снижению просроченной задолженности за газ

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

17 ноября 2020, 14:00

С начала 2020 года ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» подал в суд 32 заявления на сумму 94 млн рублей в отношении должников — юридических лиц. Основную часть взыскиваемой суммы, около 87 млн рублей, задолжали теплоснабжающие организации Республики Адыгея. Среди крупнейших должников: МУП «Коммунсервис», ООО «Теполэнерго-1», ООО «Коммунсервис», ООО «Тахтамукайрайводоканал». Суд принял положительные решения по 24 заявлениям на сумму 63 млн рублей, остальные материалы находятся в стадии рассмотрения.

Перед обращением в суд поставщик газа максимально использует другие меры по погашению задолженности за потребленный газ. Должники неоднократно получают уведомления и досудебные претензии с требованием погасить долг. В случае, если эти методы не дают результата, материалы направляются в суд. Как правило, после вынесения решения суда долг погашается в короткие сроки. Если этого не происходит, накладывается арест на имущество.

«Свои договорные обязательства по поставке газа перед всеми категориями потребителей ООО „Газпром межрегионгаз Майкоп“ выполняет полностью. Такого же добросовестного отношения, которое должно выражаться в своевременной оплате потребленного газа, мы ждем и от своих партнеров. Нужно помнить, что если долг взыскивается через суд, то его размер ощутимо увеличивается из-за пени, госпошлины и исполнительского сбора в 7%», — рассказал начальник юридического отдела ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Алексей Ли.

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