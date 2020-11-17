Г. Карелова: Медработники смогут воспользоваться онлайн сервисом и направить предложения по организации помощи пациентам с COVID-19

Source: Russia – Council of the Federation

На портале государственных услуг заработал новый сервис, проинформировала вице-спикер СФ.

На портале государственных услуг заработал новый сервис, позволяющий медицинским работникам направить свои предложения по вопросам организации оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Медики смогут направить замечания по отсутствию или дефициту лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, недостаточной оснащенности коек, порядку организации вакцинации медперсонала, проблемам с оказанием плановой помощи, работе службы скорой медицинской помощи. Информация будет сразу направляться руководителю органа управления здравоохранением региона. Все обращения также будут поступать в Министерство здравоохранения России для мониторинга ситуации в конкретных лечебных учреждениях.

Галина Карелова отметила, что новый сервис ускорит решение проблемных вопросов и станет действенным инструментом помощи медицинским работникам, ежедневно находящимся на передовой борьбы с COVID-19.

Заместитель Председателя СФ также подчеркнула, что цифровизация – это и тренд современного здравоохранения, и серьезный ресурс улучшения качества и доступности медицинских услуг для граждан. «В период пандемии особенно возросла роль цифровых технологий в развитии всей системы здравоохранения. Переход на «цифру» позволяет автоматизировать ряд процессов, ускорить получение результата и снизить административные барьеры», — сказала Галина Карелова.

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