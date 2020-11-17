Закончены проектно-изыскательские работы для строительства газопроводов в Калязинском и Жарковском районах Тверской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

16 ноября 2020, 18:45

В Тверской области в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром», завершены проектно-изыскательские работы для строительства двух газопроводов в Калязинском и Жарковском районах. Строительство запланировано в 2020–2021 гг.

Межпоселковый газопровод от деревни Ярославищи до села Нерль Калязинского района протяженностью 19,5 км даст возможность подключить к природному газу 315 жилых домов в деревнях Ярославищи, Василево, Поречье и Нерль. А также котельные, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Газопровод от КУ № 5 до поселка городского типа Жарковский Жарковского района 18,2 км обеспечит подключение 1541 потребителя, в том числе объекты соцкультбыта и производственные площадки.

«Поселок Жарковский является районным центром и одним из немногих в Тверской области, который до настоящего времени не газифицирован. Строительство межпоселкового газопровода — это долгожданное и значимое событие в жизни муниципалитета. Для жителей — это удобство и комфорт. А для экономики района — возможность выйти на новый уровень развития, привлечь инвесторов» — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тверь» Виктор Варжин.

Справка

АО «Газпром газораспределение Тверь» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания осуществляет транспортировку природного газа всем категориям потребителям Тверской области, а также реализует крупномасштабные проекты по газификации региона.

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