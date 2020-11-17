Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на заседании Экспертного совета по защите прав розничных инвесторов.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на заседании Экспертного совета по защите прав розничных инвесторов.

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Сенатор отметил, что в результате мягкой денежно-кредитной политики Банка России наблюдается снижение процентных ставок как по кредитам, так и по депозитным вкладам. «Поэтому больше потребителей финансовых услуг, частных инвесторов задумываются о вариантах увеличения доходности за счет финансовых продуктов фондового рынка. Идет активная реклама в социальных сетях, инвестирование среди неквалифицированных инвесторов становится все более популярным. На фоне снижения объема банковских вкладов набирают популярность брокерские и инвестиционные счета, средства на которых, в отличие от вкладов, уже не застрахованы. При этом одновременно растет число поставщиков псевдофинансовых услуг. Защита прав частных инвесторов становится все актуальней».

При этом принятый закон о категоризации инвесторов полноценно вступает в силу только с апреля 2022 года, отметил сенатор. «Таким образом, образуется затяжной переходный период, когда необходимо подстраховать начинающих инвесторов от необдуманных действий, особенно внимательно к этому отнестись, чтобы за время до начала действия защитных механизмов не потерять потенциальных потребителей».

По словам Николая Журавлева, в дальнейшем ключевым моментом должно стать обеспечение полноценного, информативного тестирования. Этот этап не должен быть формальным соблюдением условия. «Чем качественней будет тестирование, тем больше уверенности, что на рынок выходит понимающий инвестор, тем больше у него шансов сохранить и приумножить свой капитал, избежать необдуманных действий. Важно обеспечить больше смысловых вопросов, выявляющих знания непосредственно о финансовых инструментах. Вопросов в программе должно быть заложено много, поскольку мы помним, что пересдавать тест можно бесконечно, главное, чтоб не методом исключения. Но во всем, конечно, должен быть разумный подход. Процедура тестирования должна быть простой и понятной по технике и форме, не должна искусственно затягивать процесс», — подчеркнул парламентарий.

«Дальнейшее развитие финансового рынка во много зависит от того, насколько мы обеспечим защиту и безопасность для розничных инвесторов, особенно для начинающих, и насколько сможем создать барьерную среду для высокорисковых операций и различного рода мошеннических действий», — указал Николай Журавлев.

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