Source: Russia – Council of the Federation

Вопросы повышения доступности и качества технических средств реабилитации – под постоянным вниманием Совета Федерации, отметила вице-спикер СФ.

Государственная Дума приняла во втором чтении проект федерального закона о внесении изменения в статью 111 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которому инвалиды смогут получать технические средства реабилитации (ТСР) по месту жительства.

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Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что граждане смогут обращаться за средствами реабилитации по месту пребывания. «Указанная мера имеет особое значение в период пандемии новой коронавирусной инфекции, когда гражданам с инвалидностью в первую очередь рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. При этом данная мера будет иметь постоянный характер и в дальнейшем процедура получения технических средств реабилитации станет гораздо проще и доступнее», — добавила она.

Как напомнила вице-спикер СФ, ранее выдача технических средств реабилитации была возможна только по месту постоянной регистрации гражданина. «Подобное ограничение создавало значительные трудности для инвалидов в случае их переезда или пребывания в другом регионе, например, из‑за необходимости длительного лечения», — сказала Галина Карелова.

Заместитель Председателя СФ подчеркнула, что вопросы повышения доступности и качества ТСР – под постоянным вниманием Совета Федерации. «Новые подходы в обеспечении инвалидов средствами реабилитации и перспективы развития отечественной реабилитационной индустрии регулярно рассматриваются Советом по делам инвалидов при СФ. Мы ведем постоянную работу по поиску новых решений с тем, чтобы получение ТСР, учитывающих индивидуальные особенности, стало быстрым и удобным для граждан с ограниченными возможностями», — заявила законодатель.

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